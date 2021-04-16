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Степанов рассказал, сколько Украине нужно времени для начала производства собственных вакцин

Новина українською → Украина, Пятница 16 апреля 2021 12:49
Степанов рассказал, сколько Украине нужно времени для начала производства собственных вакцин Фото: глава Минздрава Максим Степанов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украине следует как можно быстрее разрабатывать и производить собственную вакцину против коронавируса. Тогда первые результаты будут уже через три года.

Об этом он заявил в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде.

"Я настаиваю: давайте сделаем собственное производство. Да, на это потребуется несколько лет. Но если мы начнем сейчас, то через три года будем иметь вакцины. Если начнем через два года, то получим через пять", - сказал министр.

Степанов подчеркнул, что надо начинать сейчас.

"Если бы начали пять лет назад, сейчас не было бы таких проблем", - сказал министр.

Кроме того, по мнению главы Минздрава, в условиях пандемии власти стоит упростить процедуру закупки фармацевтической продукции, ввести особый порядок, но обязательно через систему "Прозорро".

Напомним, Степанов заявил, что на сегодня Украина уже должна была получить 3,9 млн доз вакцин от коронавируса по контрактам. Однако этого не произошло, поскольку правительства прямо запрещают своим производителям отправлять вакцины на экспорт.

Как писало РБК-Украина, в Украину сегодня прибыла первая партия вакцины от коронавируса по глобальному механизму COVAX. Спецрейс прибыл в Киев в аэропорт "Жуляны" и доставил первые 117 тысяч доз вакцины компаний Pfizer и BioNTech.

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