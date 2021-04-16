Степанов розповів, скільки Україні треба часу для початку виробництва власних вакцин

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україні слід якнайшвидше розробляти і виробляти власну вакцину проти коронавірусу. Тоді перші результати будуть уже через три роки.

Про це він заявив у ході години запитань до уряду у Верховній раді.

"Я наполягаю: давайте зробимо власне виробництво. Так, на це потрібно кілька років. Але якщо ми почнемо зараз, то через три роки будемо мати вакцини. Якщо почнемо через два роки, то матимемо через п'ять", - сказав міністр.

Степанов підкреслив, що треба починати зараз.

"Якби почали п'ять років тому, зараз не було б таких проблем", - сказав міністр.

Крім того, на думку глави МОЗ, в умовах пандемії владі варто спростити процедуру закупівлі фармацевтичної продукції, ввести особливий порядок, але обов'язково через систему "Прозорро".