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Степанов розповів, скільки Україні треба часу для початку виробництва власних вакцин

Новость на русском → Україна, П'ятниця 16 квітня 2021 12:49
Степанов розповів, скільки Україні треба часу для початку виробництва власних вакцин Фото: глава МОЗ Максим Степанов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україні слід якнайшвидше розробляти і виробляти власну вакцину проти коронавірусу. Тоді перші результати будуть уже через три роки.

Про це він заявив у ході години запитань до уряду у Верховній раді.

"Я наполягаю: давайте зробимо власне виробництво. Так, на це потрібно кілька років. Але якщо ми почнемо зараз, то через три роки будемо мати вакцини. Якщо почнемо через два роки, то матимемо через п'ять", - сказав міністр.

Степанов підкреслив, що треба починати зараз.

"Якби почали п'ять років тому, зараз не було б таких проблем", - сказав міністр.

Крім того, на думку глави МОЗ, в умовах пандемії владі варто спростити процедуру закупівлі фармацевтичної продукції, ввести особливий порядок, але обов'язково через систему "Прозорро".

Нагадаємо, Степанов заявив, що станом на сьогодні Україна вже мала отримати 3,9 млн доз вакцин від коронавірусу за контрактами. Однак цього не сталося, оскільки уряди прямо забороняють своїм виробникам відправляти вакцини на експорт.

Як писало РБК-Україна, в Україну сьогодні прибула перша партія вакцини від коронавірусу через глобальний механізм COVAX. Спецрейс прибув до Києва в аеропорт "Жуляни" і доставив перші 117 тисяч доз вакцини компаній Pfizer і BioNTech.

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