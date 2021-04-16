Степанов рассказал, сколько Украине нужно времени для начала производства собственных вакцин

"Я настаиваю: давайте сделаем собственное производство. Да, на это потребуется несколько лет. Но если мы начнем сейчас, то через три года будем иметь вакцины. Если начнем через два года, то получим через пять", - сказал министр.

Степанов подчеркнул, что надо начинать сейчас.

"Если бы начали пять лет назад, сейчас не было бы таких проблем", - сказал министр.

Кроме того, по мнению главы Минздрава, в условиях пандемии власти стоит упростить процедуру закупки фармацевтической продукции, ввести особый порядок, но обязательно через систему "Прозорро".