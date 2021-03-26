Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, коли Україна отримає наступну партію індійської вакцини від коронавірусу Oxford-AstraZeneca. Попри те, що Індія призупинила експорт вакцини в інші країни, міністр налаштований досить оптимістично.

За словами Степанова, Україна все ще не отримала дозволу на експорт вакцини з Індії, хоча планувалося отримати його в кінці березня.

"Мені здається, на початку квітня ми повинні отримати дозвіл (на експорт вакцини - ред.) і повинні почати отримувати вакцину. Ну я так оптимістично на це дивлюся", - каже міністр.

За його словами, зараз Україна відслідковує ті "політичні процеси в Індії", через якы затримали постачання вакцини в інші країни.

"Я думаю, ця затримка не буде занадто довгою", - каже Степанов.

Він уточнив, що зараз в Україні будуть використовувати 500 тисяч доз вже отриманої вакцини AstraZeneca для першої вакцинації. Після цього почнуть використовувати китайську вакцину Sinovac Biotech. Крім того, уряд збільшив термін між введенням першого та другого щеплення до 12 тижнів.