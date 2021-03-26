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Степанов розповів, коли Україна отримає наступну партію індійської вакцини

Новость на русском → Україна, П'ятниця 26 березня 2021 03:30
Степанов розповів, коли Україна отримає наступну партію індійської вакцини Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, коли Україна отримає наступну партію індійської вакцини від коронавірусу Oxford-AstraZeneca. Попри те, що Індія призупинила експорт вакцини в інші країни, міністр налаштований досить оптимістично.

Про це йшлося в ефірі політичного ток-шоу "Право на владу".

За словами Степанова, Україна все ще не отримала дозволу на експорт вакцини з Індії, хоча планувалося отримати його в кінці березня.

"Мені здається, на початку квітня ми повинні отримати дозвіл (на експорт вакцини - ред.) і повинні почати отримувати вакцину. Ну я так оптимістично на це дивлюся", - каже міністр.

За його словами, зараз Україна відслідковує ті "політичні процеси в Індії", через якы затримали постачання вакцини в інші країни.

"Я думаю, ця затримка не буде занадто довгою", - каже Степанов.

Він уточнив, що зараз в Україні будуть використовувати 500 тисяч доз вже отриманої вакцини AstraZeneca для першої вакцинації. Після цього почнуть використовувати китайську вакцину Sinovac Biotech. Крім того, уряд збільшив термін між введенням першого та другого щеплення до 12 тижнів.

Нагадаємо, Індія призупинила експорт вакцини AstraZeneca. Інші країни не зможуть її отримати до тих пір, поки населення Індії не буде вакциновано.

Раніше повідомлялося, що з Китаю в Україну відправили першу партію вакцини Sinovac Biotech. Вакцину зареєстрували в Міністерстві охорони здоров'я України ще 10 березня.

Також ми писали, що в Україну вже прибула перша партія вакцини з Китаю в кількості майже 2 мільйони доз.

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