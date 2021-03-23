Степанов о рисках "постковидного синдрома": до 70% переболевших нуждаются в реабилитации
Риски "постковидного синдрома" растут. До 70% переболевших коронавирусом украинцев требуют от трех до шести месяцев дополнительной реабилитации.
Об этом во время утреннего брифинга сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
"Значительно выросли риски постковидного синдрома у в связи с этим британским штаммом. То есть люди, которые переболели COVID-19, затем от трех до шести месяцев должны проходить реабилитацию. По сути дела, лечиться. И количество этих людей составляет уже до 70%. То есть две трети больных после выздоровления от COVID нуждаются в дополнительной реабилитации", - отметил Степанов.
По словам министра, причинами такого "постковидного" синдрома является мутировавший "британский" штамм коронавируса и пренебрежительное отношение некоторых граждан к карантинным ограничениям.
Напомним, всего за сутки подтвердили 11 476 новых случаев коронавируса. Госпитализировали более 2,5 тысячи человек, выздоровели - 8044. Больше всего новых заражений выявили в Одесской, Львовской областях и в Киеве.
На прошлой неделе ученые Национальной академии наук Украины сообщали, что смертность весенней волны COVID-19 уже превысило показатели осенней. При этом рост смертности от коронавируса ученые прогнозируют как минимум до апреля.
За 22 марта в Украине подтвердили 333 летальных случаев от коронавируса. Это новый антирекорд с начала пандемии.