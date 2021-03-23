ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Степанов о рисках "постковидного синдрома": до 70% переболевших нуждаются в реабилитации

Новина українською → Украина, Вторник 23 марта 2021 10:11
Степанов о рисках "постковидного синдрома": до 70% переболевших нуждаются в реабилитации фото: больница (УНИАН)
Автор: Андрей Василюк

Риски "постковидного синдрома" растут. До 70% переболевших коронавирусом украинцев требуют от трех до шести месяцев дополнительной реабилитации.

Об этом во время утреннего брифинга сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Значительно выросли риски постковидного синдрома у в связи с этим британским штаммом. То есть люди, которые переболели COVID-19, затем от трех до шести месяцев должны проходить реабилитацию. По сути дела, лечиться. И количество этих людей составляет уже до 70%. То есть две трети больных после выздоровления от COVID нуждаются в дополнительной реабилитации", - отметил Степанов.

По словам министра, причинами такого "постковидного" синдрома является мутировавший "британский" штамм коронавируса и пренебрежительное отношение некоторых граждан к карантинным ограничениям.

Напомним, всего за сутки подтвердили 11 476 новых случаев коронавируса. Госпитализировали более 2,5 тысячи человек, выздоровели - 8044. Больше всего новых заражений выявили в Одесской, Львовской областях и в Киеве.

На прошлой неделе ученые Национальной академии наук Украины сообщали, что смертность весенней волны COVID-19 уже превысило показатели осенней. При этом рост смертности от коронавируса ученые прогнозируют как минимум до апреля.

За 22 марта в Украине подтвердили 333 летальных случаев от коронавируса. Это новый антирекорд с начала пандемии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Коронавирус
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19