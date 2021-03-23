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Степанов про ризики "постковідного синдрому": до 70% перехворілих потребують реабілітації

Новость на русском → Україна, Вівторок 23 березня 2021 10:11
Степанов про ризики "постковідного синдрому": до 70% перехворілих потребують реабілітації фото: лікарня (УНІАН)
Автор: Андрій Василюк

Ризики "постковідного синдрому" зростають. До 70% перехворілих на коронавірус українців потребують від трьох до шести місяців додаткової реабілітації.

Про це під час ранкового брифінгу сказав міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

"Значно зросли ризики постковідного синдрому у зв'язку з цим британським штамом. Тобто люди, які перехворіли на COVID-19, потім від трьох до шести місяців, повинні проходити реабілітацію. По суті справи, лікуватися. І кількість цих людей складає вже до 70%. Тобто дві третини хворих після одужання від COVID потребують додаткової реабілітації", - зазначив Степанов.

За словами міністра, причинами такого "постковідного синдрому" є мутований "британський" штам коронавірусу та зневажливе ставлення деяких громадян до карантинних обмежень.

Нагадаємо, всього за добу підтвердили 11 476 нових випадків коронавірусу. Госпіталізували понад 2,5 тисячі осіб, одужали - 8044. Найбільше нових заражень виявили в Одеській, Львівській областях та в Києві.

Минулого тижня вчені Національної академії наук України повідомляли, що смертність весняної хвилі COVID-19 вже перевищила показники осінньої. При цьому зростання смертності від коронавірусу вчені прогнозують як мінімум до квітня.

За 22 березня в Україні підтвердили 333 летальних випадки від коронавірусу. Це новий антирекорд з початку пандемії.

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