Степанов про ризики "постковідного синдрому": до 70% перехворілих потребують реабілітації

Ризики "постковідного синдрому" зростають. До 70% перехворілих на коронавірус українців потребують від трьох до шести місяців додаткової реабілітації.

Про це під час ранкового брифінгу сказав міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

"Значно зросли ризики постковідного синдрому у зв'язку з цим британським штамом. Тобто люди, які перехворіли на COVID-19, потім від трьох до шести місяців, повинні проходити реабілітацію. По суті справи, лікуватися. І кількість цих людей складає вже до 70%. Тобто дві третини хворих після одужання від COVID потребують додаткової реабілітації", - зазначив Степанов.

За словами міністра, причинами такого "постковідного синдрому" є мутований "британський" штам коронавірусу та зневажливе ставлення деяких громадян до карантинних обмежень.