Степанов о рисках "постковидного синдрома": до 70% переболевших нуждаются в реабилитации

Об этом во время утреннего брифинга сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Значительно выросли риски постковидного синдрома у в связи с этим британским штаммом. То есть люди, которые переболели COVID-19, затем от трех до шести месяцев должны проходить реабилитацию. По сути дела, лечиться. И количество этих людей составляет уже до 70%. То есть две трети больных после выздоровления от COVID нуждаются в дополнительной реабилитации", - отметил Степанов.

По словам министра, причинами такого "постковидного" синдрома является мутировавший "британский" штамм коронавируса и пренебрежительное отношение некоторых граждан к карантинным ограничениям.