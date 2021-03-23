UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Степанов о рисках "постковидного синдрома": до 70% переболевших нуждаются в реабилитации

Автор: Андрей Василюк

Риски "постковидного синдрома" растут. До 70% переболевших коронавирусом украинцев требуют от трех до шести месяцев дополнительной реабилитации.

Об этом во время утреннего брифинга сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Значительно выросли риски постковидного синдрома у в связи с этим британским штаммом. То есть люди, которые переболели COVID-19, затем от трех до шести месяцев должны проходить реабилитацию. По сути дела, лечиться. И количество этих людей составляет уже до 70%. То есть две трети больных после выздоровления от COVID нуждаются в дополнительной реабилитации", - отметил Степанов.

По словам министра, причинами такого "постковидного" синдрома является мутировавший "британский" штамм коронавируса и пренебрежительное отношение некоторых граждан к карантинным ограничениям.

Напомним, всего за сутки подтвердили 11 476 новых случаев коронавируса. Госпитализировали более 2,5 тысячи человек, выздоровели - 8044. Больше всего новых заражений выявили в Одесской, Львовской областях и в Киеве.

На прошлой неделе ученые Национальной академии наук Украины сообщали, что смертность весенней волны COVID-19 уже превысило показатели осенней. При этом рост смертности от коронавируса ученые прогнозируют как минимум до апреля.

За 22 марта в Украине подтвердили 333 летальных случаев от коронавируса. Это новый антирекорд с начала пандемии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус
Читайте также
Кабмин ужесточил въезд в Украину: теперь нужен обязательный ПЦР-тест на COVID
В Украине новый антирекорд по летальным случаям от коронавируса
В Германии продлили жесткий карантин до 18 апреля
Прогноз погоды