Степанов о темпах вакцинации: через несколько дней мы увидим совсем другие цифры

За первые два дня вакцинации в Украине прививки от коронавируса получили 1338 людей. Однако через несколько дней "мы увидим совсем другие цифры".
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Право на владу".
Как известно, 24 февраля вакцины получили 159 украинцев. Сегодня вакцинировали 1179 людей.
В то же время министр подчеркнул, что с каждым днем цифры "будут увеличиваться в разы", и через несколько дней "мы увидим совсем другие цифры".
"Для нас важен не старт вакцинации, для нас важен весь процесс вакцинации", - убеждает Степанов.
Он напомнил о планах вакцинировать 60% украинцев. Также приоритетом назвал то, чтобы вакцинация в Украине прошла безопасно.
РБК-Украина писало, что данные о вакцинации людей от коронавируса в Украине будут вносить в единую электронную систем, чтобы в дальнейшем распечатать для пациентов паспорт вакцинации.
Также сообщалось, какие документы нужны при вакцинации от COVID в Украине.