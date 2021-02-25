Степанов о темпах вакцинации: через несколько дней мы увидим совсем другие цифры

Как известно, 24 февраля вакцины получили 159 украинцев. Сегодня вакцинировали 1179 людей.

В то же время министр подчеркнул, что с каждым днем цифры "будут увеличиваться в разы", и через несколько дней "мы увидим совсем другие цифры".

"Для нас важен не старт вакцинации, для нас важен весь процесс вакцинации", - убеждает Степанов.

Он напомнил о планах вакцинировать 60% украинцев. Также приоритетом назвал то, чтобы вакцинация в Украине прошла безопасно.