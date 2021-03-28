Степанов уверяет, что вакцина Sinovac такая же эффективная, как индийская Covishield

Китайская вакцина от коронавируса Sinovac такая же эффективная, как вакцина Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии. Медиики не будут ставить приоритеты, кому какую вакцину колоть.

Об этом заявил министр здравоохранения'я Максим Степанов в интервью "Радио Свобода ".

"То, что касается вакцины Sinovac. Еще раз хочу подчеркнуть, что мы не будем ставить приоритет относительно того, какой вакциной вакцинировать. Все вакцины, зарегистрированные на территории Украины, все эффективные и безопасные", - сказал министр.

Ранее Степанов заявил, что китайская вакцина Sinovac после доставки в Украину пройдет лабораторный контроль.

РБК-Украина писало, чем препарат Sinovac отличается от AstraZeneca и кому его будут колоть.

Напомним, президент Зеленский заявил, что на этой неделе Украина получила 215 тысяч доз вакцины против коронавирус от китайского производителя Sinovac Biotech. Наше государство ожидает следующую партию препарата в ближайшие недели.