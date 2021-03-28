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Степанов уверяет, что вакцина Sinovac такая же эффективная, как индийская Covishield

Новина українською → Воскресенье 28 марта 2021 01:42
Степанов уверяет, что вакцина Sinovac такая же эффективная, как индийская Covishield Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Китайская вакцина от коронавируса Sinovac такая же эффективная, как вакцина Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии. Медиики не будут ставить приоритеты, кому какую вакцину колоть.

Об этом заявил министр здравоохранения'я Максим Степанов в интервью "Радио Свобода".

"То, что касается вакцины Sinovac. Еще раз хочу подчеркнуть, что мы не будем ставить приоритет относительно того, какой вакциной вакцинировать. Все вакцины, зарегистрированные на территории Украины, все эффективные и безопасные", - сказал министр.

Ранее Степанов заявил, что китайская вакцина Sinovac после доставки в Украину пройдет лабораторный контроль.

РБК-Украина писало, чем препарат Sinovac отличается от AstraZeneca и кому его будут колоть.

Напомним, президент Зеленский заявил, что на этой неделе Украина получила 215 тысяч доз вакцины против коронавирус от китайского производителя Sinovac Biotech. Наше государство ожидает следующую партию препарата в ближайшие недели.

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