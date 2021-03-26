Вторая вакцина для Украины. Чем препарат Sinovac отличается от AstraZeneca и кому его будут колоть

Вакцина от коронавируса компании Sinovac (CoronaVac) вчера поступила в Украину . Это уже второй препарат от COVID, который есть в распоряжении украинских медиков.

"В Украину вчера поступила вакцина активированная Sinovac - 215 тысяч доз, сейчас она будет проходить 10-дневный лабораторный контроль, после этого она будет направлена в ГП "Медицинские закупки" и развезена в регионы", - сообщил он.

Между вакцинами Sinovac и AstraZeneca, которую уже используют в Украине, есть некоторые отличия.



Так, вакцина Sinovac однодозная, тогда как AstraZeneca десятидозная.

По словам Ляшко, препарат Sinovac будут использовать для тех категорий населения и на тех платформах, которые сделают невозможным разлив. В частности, приоритет будет выделен на маломобильную группу населения пожилого возраста.

"Сегодня у нас есть приблизительное количество таких людей - это 40 тысяч", - пояснил он.

Предполагается первая прививка препаратом Sinovac и через 20 дней - вторая. Тогда как вторую дозу вакцины AstraZeneca украинцы будут получать через 12 недель после первой.

В настоящее время вакцина Sinovac проходит завершающую стадию в ВОЗ и уже на следующей неделе украинский Минздрав ожидает от ВОЗ результатов - позволят ли ее использовать в экстренных ситуациях. Вакцина же AstraZeneca, а также Pfizer и Moderna, уже одобрены.