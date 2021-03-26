Вторая вакцина для Украины. Чем препарат Sinovac отличается от AstraZeneca и кому его будут колоть
Вакцина от коронавируса компании Sinovac (CoronaVac) вчера поступила в Украину. Это уже второй препарат от COVID, который есть в распоряжении украинских медиков.
Об этом главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил на брифинге.
"В Украину вчера поступила вакцина активированная Sinovac - 215 тысяч доз, сейчас она будет проходить 10-дневный лабораторный контроль, после этого она будет направлена в ГП "Медицинские закупки" и развезена в регионы", - сообщил он.
Между вакцинами Sinovac и AstraZeneca, которую уже используют в Украине, есть некоторые отличия.
Так, вакцина Sinovac однодозная, тогда как AstraZeneca десятидозная.
По словам Ляшко, препарат Sinovac будут использовать для тех категорий населения и на тех платформах, которые сделают невозможным разлив. В частности, приоритет будет выделен на маломобильную группу населения пожилого возраста.
"Сегодня у нас есть приблизительное количество таких людей - это 40 тысяч", - пояснил он.
Предполагается первая прививка препаратом Sinovac и через 20 дней - вторая. Тогда как вторую дозу вакцины AstraZeneca украинцы будут получать через 12 недель после первой.
В настоящее время вакцина Sinovac проходит завершающую стадию в ВОЗ и уже на следующей неделе украинский Минздрав ожидает от ВОЗ результатов - позволят ли ее использовать в экстренных ситуациях. Вакцина же AstraZeneca, а также Pfizer и Moderna, уже одобрены.
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Онлайн-брифінг з перекладом жестовою мовою заступника Міністра охорони здоров’я України, головного державного санітарного лікаря України Віктора ЛяшкаPosted by Міністерство охорони здоров'я України on Friday, March 26, 2021
Напомним, вакцинация в Украине началась в конце февраля. Первым препаратом от коронавируса, который поступил в Украину стала вакцина AstraZeneca (препарат изготовлен в Индии и имеет региональное название CoviShield). Первую дозу вакцины уже получили более 174 тысяч человек. По словам Ляшко, вторую дозу препарата AstraZeneca украинцы начнут получать в 20-ых числах мая.
Ранее РБК-Украина писало, что известно о вакцине китайской компании Sinovac - CoronaVac.