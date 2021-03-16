Степанов о возможности отказа от AstraZeneca: нужно дождаться официальных исследований

Министр здравоохранения Максим Степанов пока не видит оснований для отказа от использования в Украине вакцины Covishield компании AstraZeneca. По его словам, официального подтверждения связи между тромбозом и вакцинацией пока нет.

Как рассказал Степанов, на 17 миллионов вакцинированных в мире людей было зафиксировано всего 37 случаев тромбозов.

"На сегодня нет ни одного подтверждения связи между вакцинацией и тромбозом. Есть исследования, которые проводят европейский регулятор и ВОЗ, но никакого подтверждения пока нет. Есть люди, у которых тромбоз независимо от вакцинации. Я считаю, что нужно дождаться медицинских исследований и уже потом делать выводы", - сказал он.

Министр добавил, что польза от вакцинации от коронавируса все же "превышает любые реакции и побочные эффекты".