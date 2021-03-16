Степанов про можливість відмови від AstraZeneca: потрібно дочекатися офіційних досліджень

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов поки не бачить підстав для відмови від використання в Україні вакцини Covishield компанії AstraZeneca. За його словами, офіційного підтвердження зв'язку між тромбозом та вакцинацією поки що немає.

Як розповів Степанов, на 17 мільйонів вакцинованих у світі людей було зафіксовано всього 37 випадків тромбозів.

"На сьогодні немає жодного підтвердження зв'язку між вакцинацією та тромбозом. Є дослідження, які проводять європейський регулятор та ВООЗ, але жодного підтвердження поки немає. Є люди у яких тромбоз незалежно від вакцинації. Я вважаю, що потрібно дочекатися медичних досліджень і вже потім робити висновки", - сказав він.

Міністр додав, що користь від вакцинації від коронавірусу все ж "перевищує будь-які реакції та побічні ефекти".