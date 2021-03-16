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Степанов про можливість відмови від AstraZeneca: потрібно дочекатися офіційних досліджень

Новость на русском → Київ, Вівторок 16 березня 2021 16:47
Степанов про можливість відмови від AstraZeneca: потрібно дочекатися офіційних досліджень Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов поки не бачить підстав для відмови від використання в Україні вакцини Covishield компанії AstraZeneca. За його словами, офіційного підтвердження зв'язку між тромбозом та вакцинацією поки що немає.

Про це йшлося в ефірі телеканалу "Україна 24".

Як розповів Степанов, на 17 мільйонів вакцинованих у світі людей було зафіксовано всього 37 випадків тромбозів.

"На сьогодні немає жодного підтвердження зв'язку між вакцинацією та тромбозом. Є дослідження, які проводять європейський регулятор та ВООЗ, але жодного підтвердження поки немає. Є люди у яких тромбоз незалежно від вакцинації. Я вважаю, що потрібно дочекатися медичних досліджень і вже потім робити висновки", - сказав він.

Міністр додав, що користь від вакцинації від коронавірусу все ж "перевищує будь-які реакції та побічні ефекти".

Нагадаємо, низка країн світу відмовилася від застосування вакцини AstraZeneca в рамках "запобіжного заходу". На такий крок пішли через випадки тромбозу у вакцинованих людей.

Водночас в українському парламенті сказали, що Україні поки рано відмовлятися від цієї COVID-вакцини.

Додамо, розробники вакцини AstraZeneca запевнили в безпечності препарату.

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Новини України Коронавірус Мінстерство охорони здоров'я України Максим Степанов вакцина від коронавірусу
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