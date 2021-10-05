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Стоит ли делать тест на антитела после COVID-вакцинации или выздоровления: ответ Минздрава

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Украина, Вторник 05 октября 2021 14:29
Стоит ли делать тест на антитела после COVID-вакцинации или выздоровления: ответ Минздрава Фото: в Минздраве рассказали, стоит ли делать тест на антитела после COVID-вакцинации (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Министерство здравоохранения Украины оценило целесообразность теста на антитела после вакцинации или переносе коронавирусной болезни. В ведомстве утверждают, что в таком случае проходить тестирование не стоит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главного санитарного врача Игоря Кузина в Facebook.

Он пояснил, что хотя уровень нейтрализующих антител к SARS-CoV-2, который коррелировал бы с защитой от вируса, пока неизвестен, роль антител в качестве существенного фактора в иммунитете широко признается.

"Это означает, что хотя антитела и являются одним из важных звеньев защиты от вируса, пока неизвестно, какой именно уровень антител может обеспечить эту защиту. Последнее в очередной раз подчеркивает, что делать тесты на антитела после болезни или прививки не стоит", - отметил Кузин.

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