Чи варто робити тест на антитіла після COVID-вакцинації або одужання: відповідь МОЗ

Міністерство охорони здоров'я України оцінило доцільність тесту на антитіла після вакцинації чи перенесенні коронавірусної хвороби. У відомстві стверджують, що в такому випадку проходити тестування не варто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна у Facebook .

Він пояснив, що хоча рівень нейтралізуючих антитіл до SARS-CoV-2, який би корелював із захистом від вірусу, поки невідомий, роль антитіл як суттєвого чинника в імунітетові широко визнається.

"Це означає, що хоча антитіла і є однією з важливих ланок захисту від вірусу, поки невідомо, який саме рівень антитіл може забезпечити цей захист. Останнє в черговий раз підкреслює, що робити тести на антитіла після хвороби чи щеплення не варто", - зазначив Кузін.