ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Чи варто робити тест на антитіла після COVID-вакцинації або одужання: відповідь МОЗ

Новость на русском →
Україна, Вівторок 05 жовтня 2021 14:29
Чи варто робити тест на антитіла після COVID-вакцинації або одужання: відповідь МОЗ Фото: у МОЗ розповіли, чи варто робити тест на антитіла після COVID-вакцинації (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Міністерство охорони здоров'я України оцінило доцільність тесту на антитіла після вакцинації чи перенесенні коронавірусної хвороби. У відомстві стверджують, що в такому випадку проходити тестування не варто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна у Facebook.

Він пояснив, що хоча рівень нейтралізуючих антитіл до SARS-CoV-2, який би корелював із захистом від вірусу, поки невідомий, роль антитіл як суттєвого чинника в імунітетові широко визнається.

"Це означає, що хоча антитіла і є однією з важливих ланок захисту від вірусу, поки невідомо, який саме рівень антитіл може забезпечити цей захист. Останнє в черговий раз підкреслює, що робити тести на антитіла після хвороби чи щеплення не варто", - зазначив Кузін.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я України Пандемія коронавірусу
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус