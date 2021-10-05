Стоит ли делать тест на антитела после COVID-вакцинации или выздоровления: ответ Минздрава

Он пояснил, что хотя уровень нейтрализующих антител к SARS-CoV-2, который коррелировал бы с защитой от вируса, пока неизвестен, роль антител в качестве существенного фактора в иммунитете широко признается.

"Это означает, что хотя антитела и являются одним из важных звеньев защиты от вируса, пока неизвестно, какой именно уровень антител может обеспечить эту защиту. Последнее в очередной раз подчеркивает, что делать тесты на антитела после болезни или прививки не стоит", - отметил Кузин.