В столице Молдовы отменили масочный режим на улице и ослабили карантин

В столице Молдовы Кишиневе отменили обязательное требование по ношению защитных масок на улице. Однако в помещениях и транспорте масочный режим остается обязательным.

"С сегодняшнего дня мы можем снять маски на улице, но нам придется носить защитные маски в закрытых помещениях, общественном транспорте, а также на мероприятиях и массовых собраниях", - сообщил мэр города Ион Чебан.

В то же время в Кишиневе разрешена работа театров и концертных залов в обычном режиме. Также возобновят свою работу парки развлечений и зоны отдыха. В молдовской столице также разрешили организовывать тематические ярмарки.

Кроме того, в Кишиневе кафе и рестораны вернутся к обычному режиму работы, однако им разрешено работать с соблюдением мер предотвращения распространения коронавируса.

До сегодняшнего дня заведения общепита могли работать только до 23:00.