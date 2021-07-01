В столице Португалии ввели ночной комендантский час
Фото: В столице Португалии ввели ночной комендантский час (Getty Images)
Правительство Португалии приняло решение ввести комендантский час в ночное время в районах повышенного риска заражения коронавирусом. В частности, в Лисабоне и Порту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Publico.
Ночной комендантский час будет действовать с 23:00.
"Мы ни при каких обстоятельствах не можем утверждать, что пандемия находится под контролем. Ситуация, в которой мы находимся, не такая тяжелая, как страна пережила за последние полтора года, но это более серьезная ситуация", - заявила официальный представитель правительства Португалии Мариана Силва Виейра.