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У столиці Португалії ввели нічну комендантську годину

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Лісабон, Четвер 01 липня 2021 20:57
У столиці Португалії ввели нічну комендантську годину Фото: у столиці Португалії ввели нічну комендантську годину (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Уряд Португалії прийняв рішення ввести комендантську годину в нічний час в районах підвищеного ризику зараження коронавірусом. Зокрема, в Лісабоні і Порту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Publico.

Нічна комендантська година діятиме з 23: 00.

"Ми ні за яких обставин не можемо стверджувати, що пандемія знаходиться під контролем. Ситуація, в якій ми знаходимося, не така важка, як країна пережила за останні півтора року, але це більш серйозна ситуація", - заявила офіційний представник уряду Португалії Маріана Сілва Вієйра.

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