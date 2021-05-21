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Страны G20 согласовали принципы борьбы с COVID-19, включая передачу патентов на лекарства

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Брюссель, Пятница 21 мая 2021 21:08
Страны G20 согласовали принципы борьбы с COVID-19, включая передачу патентов на лекарства Фото: глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (flickr com european_parliament)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Страны Группы двадцати (G20) и другие государства согласовали основные принципы борьбы с пандемией COVID-19. В частности, они утвердили передачу патентов на лекарства на добровольной основе.

Об это сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Все страны G20 согласовали общие принципы преодоления COVID-19", - написала она, добавив, что теперь "пандемия снова не застигнет нас врасплох".

По ее словам, на глобальном саммите по вопросам здравоохранения в Риме была принята "Римская декларация". В документе, в частности, утверждена передача патентов на лекарственные средства на добровольной основе и в рамках существующих правовых международных норм.

"Обязуемся облегчать обмен информацией, передачу соглашений по патентному праву, а также передачу технологий и знаний на добровольной основе и на основании действующих многосторонних соглашений", - говорится в декларации

Урсула фон дер Ляйен отметила, что все участвовавшие в саммите признали, что "интеллектуальная собственность - это инструмент увеличения производственных мощностей". "Но система предусматривает обязательное лицензирование, как инструмент, который можно использовать в кризисной ситуации", - добавила она.

По ее словам, в июне Евросоюз предложит Всемирной торговой организации (ВТО) "третий путь", предполагающий "лучшие коммерческие условия, поддержку и наращивание производства, а также на упрощение получения лицензий в кризисные периоды".

Напомним, ранее в ВТО заявили, что отказ от прав интеллектуальной собственности на вакцины против COVID-19 будет недостаточным для уменьшения огромного разрыва в поставках между богатыми и бедными странами. Для решения проблемы требуется целостное решение.

Отметим, главный исполнительный директор американской компании Pfizer Альберт Бурла выступил против предложения об отказе от интеллектуальной собственности на препараты от COVID-19.

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