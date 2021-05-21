Країни G20 узгодили принципи боротьби з COVID-19, включаючи передачу патентів на ліки

Країни Групи двадцяти (G20) та інші держави узгодили основні принципи боротьби з пандемією COVID-19. Зокрема, вони затвердили передачу патентів на ліки на добровільній основі.

"Всі країни G20 узгодили загальні принципи подолання COVID-19", - написала вона, додавши, що тепер"пандемія знову не захопить нас зненацька".

За її словами, на глобальному саміті з питань охорони здоров'я в Римі була прийнята "Римська Декларація". У документі, зокрема, затверджено передачу патентів на лікарські засоби на добровільній основі та в рамках існуючих правових міжнародних норм.

"Зобов'язуємося полегшувати обмін інформацією, передачу угод з патентного права, а також передачу технологій і знань на добровільній основі і на підставі діючих багатосторонніх угод", - йдеться в декларації

Урсула фон дер Ляйен зазначила, що всі брали участь у саміті визнали, що "інтелектуальна власність - це інструмент збільшення виробничих потужностей". "Але система передбачає обов'язкове ліцензування, як інструмент, який можна використовувати в кризовій ситуації", - додала вона.

За її словами, в червні Євросоюз запропонує Світовій організації торгівлі (СОТ) "третій шлях", що передбачає "кращі комерційні умови, підтримку і нарощування виробництва, а також на спрощення отримання ліцензій в кризові періоди".