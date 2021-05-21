Страны G20 согласовали принципы борьбы с COVID-19, включая передачу патентов на лекарства

Страны Группы двадцати (G20) и другие государства согласовали основные принципы борьбы с пандемией COVID-19. В частности, они утвердили передачу патентов на лекарства на добровольной основе.
Об это сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Все страны G20 согласовали общие принципы преодоления COVID-19", - написала она, добавив, что теперь "пандемия снова не застигнет нас врасплох".
По ее словам, на глобальном саммите по вопросам здравоохранения в Риме была принята "Римская декларация". В документе, в частности, утверждена передача патентов на лекарственные средства на добровольной основе и в рамках существующих правовых международных норм.
"Обязуемся облегчать обмен информацией, передачу соглашений по патентному праву, а также передачу технологий и знаний на добровольной основе и на основании действующих многосторонних соглашений", - говорится в декларации
Урсула фон дер Ляйен отметила, что все участвовавшие в саммите признали, что "интеллектуальная собственность - это инструмент увеличения производственных мощностей". "Но система предусматривает обязательное лицензирование, как инструмент, который можно использовать в кризисной ситуации", - добавила она.
По ее словам, в июне Евросоюз предложит Всемирной торговой организации (ВТО) "третий путь", предполагающий "лучшие коммерческие условия, поддержку и наращивание производства, а также на упрощение получения лицензий в кризисные периоды".
Напомним, ранее в ВТО заявили, что отказ от прав интеллектуальной собственности на вакцины против COVID-19 будет недостаточным для уменьшения огромного разрыва в поставках между богатыми и бедными странами. Для решения проблемы требуется целостное решение.
Отметим, главный исполнительный директор американской компании Pfizer Альберт Бурла выступил против предложения об отказе от интеллектуальной собственности на препараты от COVID-19.