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Страны G7 сделали заявление о штамме "Омикрон": "Самая большая угроза"

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Великобритания, Пятница 17 декабря 2021 05:46
Страны G7 сделали заявление о штамме "Омикрон": "Самая большая угроза" Фото: страны G7 назвали "Омикрон" самой большой угрозой (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Страны G7 сделали заявление о новом штамме коронавируса "Омикрон". Они назвали его "самой большой угрозой для текущей глобальной системы здравоохранения".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министров здравоохранения G7.

Инициатором заявления выступила Великобритания, которая и организовала встречу министров здравоохранения "Большой семерки".

В заявлении говорится, что особое внимание министры уделили тревожным событиям, связанным с коронавирусом "Омикрон".

"Министры, глубоко обеспокоенные ростом числа случаев заболевания, согласились с тем, что эти события следует рассматривать как самую серьезную угрозу для здоровья населения во всем мире. Как никогда важно тесно сотрудничать, отслеживать и обмениваться данными. Это будет ключом к решению быстро развивающейся ситуации", - говорится в заявлении.

Министры сосредоточили внимание на глобальном доступе к диагностике, вакцинам и терапевтическим средствам в попытке противодействовать распространению штамма.

"Они также согласились с растущей важностью кампаний ревакцинации и регулярного тестирования наряду с продолжением немедикаментозных мер. Министры подтвердили свою постоянную поддержку COVAX, свою приверженность глобальным усилиям по развертыванию вакцин и поддержку ускоренной разработки вакцин, терапевтических средств и средств диагностики в условиях пандемий", - говорится в заявлении.

Напомним, что в Китае выяснили, насколько быстро "Омикрон" заражает людей по сравнению с другими штаммами коронавируса. Также там рассказали, от чего зависит тяжесть течения болезни.

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