Страны G7 сделали заявление о штамме "Омикрон": "Самая большая угроза"

Страны G7 сделали заявление о новом штамме коронавируса "Омикрон" . Они назвали его "самой большой угрозой для текущей глобальной системы здравоохранения".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министров здравоохранения G7.

Инициатором заявления выступила Великобритания, которая и организовала встречу министров здравоохранения "Большой семерки".

В заявлении говорится, что особое внимание министры уделили тревожным событиям, связанным с коронавирусом "Омикрон".

"Министры, глубоко обеспокоенные ростом числа случаев заболевания, согласились с тем, что эти события следует рассматривать как самую серьезную угрозу для здоровья населения во всем мире. Как никогда важно тесно сотрудничать, отслеживать и обмениваться данными. Это будет ключом к решению быстро развивающейся ситуации", - говорится в заявлении.

Министры сосредоточили внимание на глобальном доступе к диагностике, вакцинам и терапевтическим средствам в попытке противодействовать распространению штамма.