Страны G7 сделали заявление о штамме "Омикрон": "Самая большая угроза"
Страны G7 сделали заявление о новом штамме коронавируса "Омикрон". Они назвали его "самой большой угрозой для текущей глобальной системы здравоохранения".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министров здравоохранения G7.
Инициатором заявления выступила Великобритания, которая и организовала встречу министров здравоохранения "Большой семерки".
В заявлении говорится, что особое внимание министры уделили тревожным событиям, связанным с коронавирусом "Омикрон".
"Министры, глубоко обеспокоенные ростом числа случаев заболевания, согласились с тем, что эти события следует рассматривать как самую серьезную угрозу для здоровья населения во всем мире. Как никогда важно тесно сотрудничать, отслеживать и обмениваться данными. Это будет ключом к решению быстро развивающейся ситуации", - говорится в заявлении.
Министры сосредоточили внимание на глобальном доступе к диагностике, вакцинам и терапевтическим средствам в попытке противодействовать распространению штамма.
"Они также согласились с растущей важностью кампаний ревакцинации и регулярного тестирования наряду с продолжением немедикаментозных мер. Министры подтвердили свою постоянную поддержку COVAX, свою приверженность глобальным усилиям по развертыванию вакцин и поддержку ускоренной разработки вакцин, терапевтических средств и средств диагностики в условиях пандемий", - говорится в заявлении.
Напомним, что в Китае выяснили, насколько быстро "Омикрон" заражает людей по сравнению с другими штаммами коронавируса. Также там рассказали, от чего зависит тяжесть течения болезни.