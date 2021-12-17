Країни G7 зробили заяву про штам "Омікрон": "найбільша загроза"
Країни G7 зробили заяву про новий штам коронавірусу "Омікрон". Вони назвали його "найбільшою загрозою для поточної глобальної системи охорони здоров'я".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністрів охорони здоров'я G7.
Ініціатором заяви виступила Великобританія, яка і організувала зустріч міністрів охорони здоров'я "Великої сімки".
У заяві йдеться, що особливу увагу міністри приділили тривожним подіям, пов'язаним з коронавірусом "Омікрон".
"Міністри, глибоко стурбовані зростанням кількості випадків захворювання, погодилися з тим, що ці події слід розглядати як найсерйознішу загрозу для здоров'я населення в усьому світі. Як ніколи важливо тісно співпрацювати, відстежувати і обмінюватися даними. Це буде ключем до вирішення ситуації, що швидко розвивається", - йдеться в заяві.
Міністри зосередили увагу на глобальному доступі до діагностики, вакцин та терапевтичних засобів у спробі протидіяти поширенню штаму.
"Вони також погодилися зі зростаючою важливістю кампаній ревакцинації та регулярного тестування поряд з продовженням немедикаментозних заходів. Міністри підтвердили свою постійну підтримку COVAX, свою прихильність глобальним зусиллям з розгортання вакцин і підтримку прискореної розробки вакцин, терапевтичних засобів і засобів діагностики в умовах пандемій", - йдеться в заяві.
Нагадаємо, що у Китаї з'ясували, наскільки швидко "Омікрон" заражає людей в порівнянні з іншими штамами коронавірусу. Також там розповіли, від чого залежить тяжкість перебігу хвороби.