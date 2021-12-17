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Країни G7 зробили заяву про штам "Омікрон": "найбільша загроза"

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Великобританія, П'ятниця 17 грудня 2021 05:46
Країни G7 зробили заяву про штам "Омікрон": "найбільша загроза" Фото: країни G7 назвали "Омікрон" найбільшою загрозою (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Країни G7 зробили заяву про новий штам коронавірусу "Омікрон". Вони назвали його "найбільшою загрозою для поточної глобальної системи охорони здоров'я".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністрів охорони здоров'я G7.

Ініціатором заяви виступила Великобританія, яка і організувала зустріч міністрів охорони здоров'я "Великої сімки".

У заяві йдеться, що особливу увагу міністри приділили тривожним подіям, пов'язаним з коронавірусом "Омікрон".

"Міністри, глибоко стурбовані зростанням кількості випадків захворювання, погодилися з тим, що ці події слід розглядати як найсерйознішу загрозу для здоров'я населення в усьому світі. Як ніколи важливо тісно співпрацювати, відстежувати і обмінюватися даними. Це буде ключем до вирішення ситуації, що швидко розвивається", - йдеться в заяві.

Міністри зосередили увагу на глобальному доступі до діагностики, вакцин та терапевтичних засобів у спробі протидіяти поширенню штаму.

"Вони також погодилися зі зростаючою важливістю кампаній ревакцинації та регулярного тестування поряд з продовженням немедикаментозних заходів. Міністри підтвердили свою постійну підтримку COVAX, свою прихильність глобальним зусиллям з розгортання вакцин і підтримку прискореної розробки вакцин, терапевтичних засобів і засобів діагностики в умовах пандемій", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, що у Китаї з'ясували, наскільки швидко "Омікрон" заражає людей в порівнянні з іншими штамами коронавірусу. Також там розповіли, від чого залежить тяжкість перебігу хвороби.

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