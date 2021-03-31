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Суд Бельгии обязал правительство отменить карантин и пригрозил штрафом

Новина українською → Брюссель, Среда 31 марта 2021 15:05
Суд Бельгии обязал правительство отменить карантин и пригрозил штрафом Фото: люди в масках (freepik)
Автор: РБК-Украина

Брюссельский суд первой инстанции обязал правительство Бельгии отменить карантинные ограничения в течение 30 дней. Иначе правительство должно будет выплатить штраф в размере 5 тысяч евро за каждый день отсрочки.

Об этом сообщает HLN.

Суд считает, что меры, принятые правительством для предотвращения распространения коронавируса, являются незаконными. Суд фактически заявляет, что правовая основа, на которой основаны решения правительства, недействительны.

Защита утверждала, что эти решения "основаны на неадекватных правовых основаниях и систематически отзываются из Государственного совета под предлогом срочности". По словам юристов, после кризиса в области здравоохранения, который длится уже год, эта срочность является лишь предлогом, чтобы избежать парламентских дебатов о карантинных ограничениях.

В Министерстве внутренних дел Бельгии заявили, что решение суда изучается.

При этом издание отмечает, что правительство может подать апелляцию.

Напомним, в Европе прокатилась волна карантинных протестов. Демонстрации прошли в Сербии, Швейцарии, Польше, Бельгии, Финляндии и других странах ЕС. А в Лондоне задержали более 30 человек.

Кроме того, ранее власти Бельгии приняли решение отложить по меньшей мере до апреля ослабление карантинных ограничений.

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