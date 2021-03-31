Суд Бельгии обязал правительство отменить карантин и пригрозил штрафом

Брюссельский суд первой инстанции обязал правительство Бельгии отменить карантинные ограничения в течение 30 дней. Иначе правительство должно будет выплатить штраф в размере 5 тысяч евро за каждый день отсрочки.

Суд считает, что меры, принятые правительством для предотвращения распространения коронавируса, являются незаконными. Суд фактически заявляет, что правовая основа, на которой основаны решения правительства, недействительны.

Защита утверждала, что эти решения "основаны на неадекватных правовых основаниях и систематически отзываются из Государственного совета под предлогом срочности". По словам юристов, после кризиса в области здравоохранения, который длится уже год, эта срочность является лишь предлогом, чтобы избежать парламентских дебатов о карантинных ограничениях.

В Министерстве внутренних дел Бельгии заявили, что решение суда изучается.

При этом издание отмечает, что правительство может подать апелляцию.