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Суд Бельгії зобов'язав уряд скасувати карантин і пригрозив штрафом

Новость на русском → Брюссель, Середа 31 березня 2021 15:05
Суд Бельгії зобов'язав уряд скасувати карантин і пригрозив штрафом Фото: люди в масках (freepik)
Автор: РБК-Україна

Брюссельський суд першої інстанції зобов'язав уряд Бельгії скасувати карантинні обмеження протягом 30 днів. Інакше уряд повинен буде виплатити штраф у розмірі 5 тисяч євро за кожен день відстрочки.

Про це повідомляє HLN.

Суд вважає, що заходи, вжиті урядом для запобігання поширення коронавірусу, є незаконними. Суд фактично заявляє, що правова основа, на якій базуються рішення уряду, недійсні.

Захист стверджував, що ці рішення "базуються на неадекватних правових підставах і систематично відкликаються з Державної ради під приводом терміновості". За словами юристів, після кризи в галузі охорони здоров'я, яка триває вже рік, ця терміновість є лише приводом, щоб уникнути парламентських дебатів про карантинні обмеження.

У Міністерстві внутрішніх справ Бельгії заявили, що рішення суду вивчається.

При цьому видання відзначає, що уряд може подати апеляцію.

Нагадаємо, в Європі прокотилася хвиля карантинних протестів. Демонстрації пройшли в Сербії, Швейцарії, Польщі, Бельгії, Фінляндії та інших країнах ЄС. А в Лондоні затримали більше ніж 30 осіб.

Крім того, раніше влада Бельгії прийняли рішення відкласти щонайменше до квітня ослаблення карантинних обмежень.

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