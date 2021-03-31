Суд Бельгії зобов'язав уряд скасувати карантин і пригрозив штрафом

Брюссельський суд першої інстанції зобов'язав уряд Бельгії скасувати карантинні обмеження протягом 30 днів. Інакше уряд повинен буде виплатити штраф у розмірі 5 тисяч євро за кожен день відстрочки.

Суд вважає, що заходи, вжиті урядом для запобігання поширення коронавірусу, є незаконними. Суд фактично заявляє, що правова основа, на якій базуються рішення уряду, недійсні.

Захист стверджував, що ці рішення "базуються на неадекватних правових підставах і систематично відкликаються з Державної ради під приводом терміновості". За словами юристів, після кризи в галузі охорони здоров'я, яка триває вже рік, ця терміновість є лише приводом, щоб уникнути парламентських дебатів про карантинні обмеження.

У Міністерстві внутрішніх справ Бельгії заявили, що рішення суду вивчається.

При цьому видання відзначає, що уряд може подати апеляцію.