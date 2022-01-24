В Сумах планируют начальную школу отправить на "дистанционку", однако есть условие

Только за последнюю неделю, заболеваемость коронавирусом в Сумах выросла на 62%. В городе могут объявить дистанционное обучение для начальных классов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сумского городского совета.

"В Сумах на прошлой неделе ежедневно фиксировалось более 500 больных, в субботу за сутки выявлено рекордное, по сравнению с предыдущими волнами, количество больных на коронавирус – 792 человека. По итогам прошлой недели количество новых больных выросло на 62%, активных больных – на 52%", - пишет пресс-служба.

В то же время как отмечает начальник управления здравоохранения Елена Чумаченко, за неделю заболевание обнаружили у 795 детей. По сравнению с позапрошлой неделей - заболеваемость выросла на 78%. В городских больницах с COVID находятся 173 человека среди которых 47 детей.

По состоянию на выходные в Сумах провакцинировано 79,5% жителей города.

"Надеемся, что это уже последний штамм коронавирусной инфекции, как и прогнозируют воз и Минздрав. Новый штамм "Омикрон" более заразен для населения, но мы имеем легче течение заболевания. Поэтому все будет зависеть от процента вакцинированных граждан", - добавила Чумаченко.

В то же время в случае стремительного распространения болезни - в городе могут поднять вопрос перевода учеников начальных классов на дистанционное обучение, которое продлится до стабилизации эпидемиологической ситуации.