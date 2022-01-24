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У Сумах планують початкову школу відправити на "дистанційку", однак є умова

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Понеділок 24 січня 2022 18:01
У Сумах планують початкову школу відправити на "дистанційку", однак є умова Фото: у Сумах планують початкову школу відправити на "дистанційку", однак є умова (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Лише за останній тиждень, захворюваність на коронавірус у Сумах зросла на 62%. У місті можуть оголосити дистанційне навчання для початкових класів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Сумської міської ради.

"У Сумах минулого тижня щоденно фіксувалося понад 500 недужих, у суботу за добу виявлено рекордну, у порівнянні з попередніми хвилями, кількість хворих на коронавірус – 792 особи. За підсумками минулого тижня кількість нових хворих зросла на 62%, активних хворих – на 52%", - пише пресслужба.

Водночас як зазначає начальник управління охорони здоров'я Олена Чумаченко, за тиждень захворювання виявили у 795 дітей. У порівнянні з позаминулим тижнем - захворюваність зросла на 78%. У міських лікарнях з COVID перебувають 173 особи серед яких 47 дітей.

Станом на вихідні у Сумах провакциновано 79,5% мешканців міста.

"Сподіваємось, що це вже останній штам коронавірусної інфекції, як і прогнозують ВООЗ і МОЗ. Новий штам "Омікрон" більш заразний для населення, але ми маємо легший перебіг захворювання. Тому все залежатиме від відсотка вакцинованих громадян", – додала Чумаченко.

Водночас у разі стрімкого поширення хвороби - у місті можуть порушити питання переведення учнів початкових класів на дистанційне навчання, яке триватиме до стабілізації епідеміологічної ситуації.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що через погіршення ситуації з коронавірусом у Львові - мер міста закликав громадян працювати віддалено.

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