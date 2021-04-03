В Сумах с сегодняшнего дня ужесточили карантин: что запретили
Фото: человек в медицинской маске (Виталий Носач, РБК-Украина)
Городская власть Сум приняла решение об усилении карантина на период с 3 по 11 апреля. На это время ввели дополнительные карантинные ограничения.
Об этом сообщает пресс-служба горсовета.
Отмечается, что срок действия ограничений может быть продлен, если ситуация с заболеваемостью коронавирусом не улучшится.
В частности, с сегодняшнего дня на территории города запрещено:
- посещение мест отдыха (парков, спортивных площадок, прибрежных полос и тому подобное) с целью отдыха и скопления людей в общественных местах более трех человек.
- выход из помещений (квартир) и пребывания на территориях общего пользования без одетых защитных масок.
- посещение всех учреждений образования независимо от формы собственности ее соискателями, кроме детсадов (предполагается работа дежурных групп для детей, в которых родители работают) и внешкольного образования спортивного профиля, воспитанники которых являются участниками спортивных мероприятий.
- госучреждения, органы исполнительной власти и органы местного самоуправления должны осуществлять прием граждан в онлайн-режиме.
- руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности рекомендовано перейти, по возможности, на дистанционную форму работы.
Ранее сообщалось, что в Сумах с 22 марта по 5 апреля будет введен "двухнедельный тайм-аут", чтобы отсрочить жесткий локдаун.
Напомним, Чернигов решил усилить карантин с понедельника, 5 апреля. В городе решили ввести проезд в общественном транспорте по пропускам, как это сделали в Киеве.