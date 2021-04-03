ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Сумах с сегодняшнего дня ужесточили карантин: что запретили

Новина українською → Суббота 03 апреля 2021 12:17
В Сумах с сегодняшнего дня ужесточили карантин: что запретили Фото: человек в медицинской маске (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Городская власть Сум приняла решение об усилении карантина на период с 3 по 11 апреля. На это время ввели дополнительные карантинные ограничения.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Отмечается, что срок действия ограничений может быть продлен, если ситуация с заболеваемостью коронавирусом не улучшится.

В частности, с сегодняшнего дня на территории города запрещено:

  • посещение мест отдыха (парков, спортивных площадок, прибрежных полос и тому подобное) с целью отдыха и скопления людей в общественных местах более трех человек.
  • выход из помещений (квартир) и пребывания на территориях общего пользования без одетых защитных масок.
  • посещение всех учреждений образования независимо от формы собственности ее соискателями, кроме детсадов (предполагается работа дежурных групп для детей, в которых родители работают) и внешкольного образования спортивного профиля, воспитанники которых являются участниками спортивных мероприятий.
  • госучреждения, органы исполнительной власти и органы местного самоуправления должны осуществлять прием граждан в онлайн-режиме.
  • руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности рекомендовано перейти, по возможности, на дистанционную форму работы.

Ранее сообщалось, что в Сумах с 22 марта по 5 апреля будет введен "двухнедельный тайм-аут", чтобы отсрочить жесткий локдаун.

Напомним, Чернигов решил усилить карантин с понедельника, 5 апреля. В городе решили ввести проезд в общественном транспорте по пропускам, как это сделали в Киеве.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Карантин Сумы
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19