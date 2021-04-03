У Сумах відсьогодні посилили карантин: що заборонили

Міська влада Сум прийняла рішення про посилення карантину на період з 3 по 11 квітня. На цей час запровадили додаткові карантинні обмеження.

Про це повідомляє прес-служба міськради .

Зазначається, що термін дії обмежень може бути продовжений, якщо ситуація з захворюваністю на коронавірус не покращиться.

Раніше повідомлялося, що у Сумах з 22 березня по 5 квітня буде запроваджено "двотижневий тайм-аут", аби відтермінувати жорсткий локдаун.

Нагадаємо, Чернігів вирішив посилити карантин з понеділка, 5 квітня. У місті вирішили ввести проїзд у громадському транспорті за перепустками, як це зробили в Києві.