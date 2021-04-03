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У Сумах відсьогодні посилили карантин: що заборонили

Новость на русском → Субота 03 квітня 2021 12:17
У Сумах відсьогодні посилили карантин: що заборонили Фото: людина в медичній масці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Міська влада Сум прийняла рішення про посилення карантину на період з 3 по 11 квітня. На цей час запровадили додаткові карантинні обмеження.

Про це повідомляє прес-служба міськради.

Зазначається, що термін дії обмежень може бути продовжений, якщо ситуація з захворюваністю на коронавірус не покращиться.

Зокрема, відсьогодні на території міста заборонено:

  • відвідування місць відпочинку (парків, спортивних майданчиків, прибережних смуг тощо) з метою відпочинку та скупчення людей у громадських місцях понад три особи.
  • вихід із приміщень (помешкань) та перебування на територіях загального користування без вдягнених захисних масок.
  • відвідування всіх закладів освіти незалежно від форми власності її здобувачами, крім дитсадків (передбачається робота чергових груп для дітей, в яких батьки працюють) і позашкільної освіти спортивного профілю, вихованці яких є учасниками спортивних заходів.
  • держустанови, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування повинні здійснювати прийом громадян в онлайн-режимі.
  • керівникам підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності рекомендовано перейти, за можливості, на дистанційну форму роботи.

Раніше повідомлялося, що у Сумах з 22 березня по 5 квітня буде запроваджено "двотижневий тайм-аут", аби відтермінувати жорсткий локдаун.

Нагадаємо, Чернігів вирішив посилити карантин з понеділка, 5 квітня. У місті вирішили ввести проїзд у громадському транспорті за перепустками, як це зробили в Києві.

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