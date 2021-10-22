В Сумах в ТРЦ и на автовокзале открыли пункт COVID-тестирования
Фото: в Сумах открыли пункты массового тестирования на COVID-19 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Уже в полночь субботы Сумы и область окажутся в "красной" зоне карантина. Учитывая новые ограничения, в городе решили открыть пункты быстрого тестирования на коронавирус.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумской городской совет.
Так, в торгово-развлекательном центре "Киев" будет работать круглосуточный пункт экспресс-тестирования на COVID-19.
Провериться на коронавирус можно будет и на автовокзале (с 8:00 до 20:00), а также в лаборатории на улице Покровской (с 8:00 до 19:00).
В то же время в городе продолжают работать пункты и центры вакцинации:
- ТРЦ "Киев" - с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00;
- ТРЦ "Мануфактура" - с 10:00 до 14:00;
- ТЦ "Эпицентр" - с 9:00 до 14:00.
- КНП "ЦПМСП №1" - с 9:00 до 14: 00;
- КНП "ЦПМСП №2" - с 9:00 до 13:00.