У Сумах в ТРЦ та на автовокзалі відкрили пункт COVID-тестування
Фото: у Сумах відкрили пункти масового тестування на COVID-19 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Вже опівночі суботи Суми та область опиняться у "червоній" зоні карантину. З огляду на нові обмеження, у місті вирішили відкрити пункти швидкого тестування на коронавірус.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську міську раду.
Так, в торгово-розважальному центрі "Київ" буде працювати цілодобовий пункт експрес-тестування на COVID-19.
Перевіритися на коронавірус можна буде і на автовокзалі (з 8:00 до 20:00), а також в лабораторії на вулиці Покровській (з 8:00 до 19:00).
Водночас у місті продовжують працювати пункти та центри вакцинації:
- ТРЦ "Київ" - з 9:00 до 13:00, з 14:00 до 17:00;
- ТРЦ "Мануфактура" - з 10:00 до 14:00;
- ТЦ "Епіцентр" - з 9:00 до 14:00.
- КНП "ЦПМСД №1" - з 9:00 до 14:00;
- КНП "ЦПМСД №2" - з 9:00 до 13:00.