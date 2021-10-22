ru ua
Пт, 22 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

У Сумах в ТРЦ та на автовокзалі відкрили пункт COVID-тестування

Новость на русском →
Суми, П'ятниця 22 жовтня 2021 17:08
У Сумах в ТРЦ та на автовокзалі відкрили пункт COVID-тестування Фото: у Сумах відкрили пункти масового тестування на COVID-19 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Вже опівночі суботи Суми та область опиняться у "червоній" зоні карантину. З огляду на нові обмеження, у місті вирішили відкрити пункти швидкого тестування на коронавірус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську міську раду.

Так, в торгово-розважальному центрі "Київ" буде працювати цілодобовий пункт експрес-тестування на COVID-19.

Перевіритися на коронавірус можна буде і на автовокзалі (з 8:00 до 20:00), а також в лабораторії на вулиці Покровській (з 8:00 до 19:00).

Водночас у місті продовжують працювати пункти та центри вакцинації:

  • ТРЦ "Київ" - з 9:00 до 13:00, з 14:00 до 17:00;
  • ТРЦ "Мануфактура" - з 10:00 до 14:00;
  • ТЦ "Епіцентр" - з 9:00 до 14:00.
  • КНП "ЦПМСД №1" - з 9:00 до 14:00;
  • КНП "ЦПМСД №2" - з 9:00 до 13:00.
Читайте РБК-Україна в Google News
Суми Коронавірус
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус