У Сумах в ТРЦ та на автовокзалі відкрили пункт COVID-тестування

Вже опівночі суботи Суми та область опиняться у "червоній" зоні карантину . З огляду на нові обмеження, у місті вирішили відкрити пункти швидкого тестування на коронавірус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську міську раду .

Так, в торгово-розважальному центрі "Київ" буде працювати цілодобовий пункт експрес-тестування на COVID-19.

Перевіритися на коронавірус можна буде і на автовокзалі (з 8:00 до 20:00), а також в лабораторії на вулиці Покровській (з 8:00 до 19:00).

Водночас у місті продовжують працювати пункти та центри вакцинації: