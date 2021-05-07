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Сумская область скоро выйдет из "красной" зоны карантина. Минздрав готовит представление

Новина українською → Киев, Пятница 07 мая 2021 09:29
Сумская область скоро выйдет из "красной" зоны карантина. Минздрав готовит представление Фото: главный санврач Украины Виктор Ляшко (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

Сумская область в скором времени может выйти из "красной" зоны эпидемической опасности. Министерство здравоохранения уже готовит соответствующее представление о выведении области.

Об этом во время брифинга заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, индикаторы Сумской области по COVID позволяют вывести регион из "красной" зоны.

"Министерство здравоохранения сегодня готовит представление в секретариат Кабинета министров Украины и комиссии по ТЭБ и ЧС для того, чтобы рассмотреть вопрос вывода из "красного" уровня эпидемической опасности и Сумскую область", - заявил Ляшко.

Ранее РБК-Украина писало, что по состоянию на утро 7 мая лишь в двух областях превышены показатели по COVID - в Донецкой и Черкасской. При этом в Сумской области пришли в норму все показатели.

Отметим, Сумская область оставалась последним регионом в "красной" зоне карантина. С сегодняшнего дня в "желтую" зону были переведены Полтавская и Запорожская области.

Напомним, за вчера в Украине подтвердили 8404 новых заражения коронавирусом. Больше всего заражений в Харьковской, Днепропетровской областях и в Киеве.

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