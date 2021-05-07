Сумська область скоро вийде з "червоної" зони карантину. МОЗ готує подання

Сумська область незабаром може вийти з "червоної" зони епідемічної небезпеки. Міністерство охорони здоров'я вже готує відповідне подання про виведення області.

Про це під час брифінгу заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Міністерство охорони здоров'я сьогодні готує подання до Секретаріату Кабінету Міністрів України та комісії з ТЕБ і НС для того, щоб розглянути питання виведення з "червоного" рівня епідемічної небезпеки і Сумську область", - заявив Ляшко.

За його словами, індикатори Сумської області по COVID дозволяють вивести регіон з "червоної" зони.

Раніше РБК-Україна писало, що станом на ранок 7 травня лише в двох областях перевищені показники по COVID - в Донецькій і Черкаській. При цьому в Сумській області прийшли в норму всі показники.

Зазначимо, Сумська область залишалася останнім регіоном у "червоній" зоні карантину. Відсьогодні в "жовту" зону були переведені Полтавська та Запорізька області.

Нагадаємо, за вчора в Україні підтвердили 8404 нових зараження коронавірусом. Найбільше заражень у Харківській, Дніпропетровській областях та у Києві.