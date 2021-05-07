Сумская область скоро выйдет из "красной" зоны карантина. Минздрав готовит представление

Сумская область в скором времени может выйти из "красной" зоны эпидемической опасности. Министерство здравоохранения уже готовит соответствующее представление о выведении области.

Об этом во время брифинга заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Министерство здравоохранения сегодня готовит представление в секретариат Кабинета министров Украины и комиссии по ТЭБ и ЧС для того, чтобы рассмотреть вопрос вывода из "красного" уровня эпидемической опасности и Сумскую область", - заявил Ляшко.

По его словам, индикаторы Сумской области по COVID позволяют вывести регион из "красной" зоны.

Ранее РБК-Украина писало, что по состоянию на утро 7 мая лишь в двух областях превышены показатели по COVID - в Донецкой и Черкасской. При этом в Сумской области пришли в норму все показатели.

Отметим, Сумская область оставалась последним регионом в "красной" зоне карантина. С сегодняшнего дня в "желтую" зону были переведены Полтавская и Запорожская области.

Напомним, за вчера в Украине подтвердили 8404 новых заражения коронавирусом. Больше всего заражений в Харьковской, Днепропетровской областях и в Киеве.