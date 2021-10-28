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В Сумской области школы переходят на дистанционное обучение

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Сумская область, Четверг 28 октября 2021 15:40
В Сумской области школы переходят на дистанционное обучение Фото: В Сумской области школы переходят на дистанционное обучение (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Сумской области все школьные учреждения переходят на дистанционное обучение. Мера вступит в силу в пятницу, 29 октября и будет действовать до 7 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сумской ОГА.

Решение о переходе школьников 1-11 классов на дистанционное обучение приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

За это решение проголосовали все члены областной комиссии. Оно обусловлено тем, что заболеваемость COVID-19 в области растет быстрыми темпами.

Директор департамента образования и науки Сумской ОГА Виктория Гробова сообщила, что в октябре инфицировались коронавирусом 693 ученика.

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