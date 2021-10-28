В Сумской области школы переходят на дистанционное обучение

В Сумской области все школьные учреждения переходят на дистанционное обучение. Мера вступит в силу в пятницу, 29 октября и будет действовать до 7 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сумской ОГА.

Р ешение о переходе школьников 1-11 классов на дистанционное обучение приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

За это решение проголосовали все члены областной комиссии. Оно обусловлено тем, что заболеваемость COVID-19 в области растет быстрыми темпами.

Директор департамента образования и науки Сумской ОГА Виктория Гробова сообщила, что в октябре инфицировались коронавирусом 693 ученика.