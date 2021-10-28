У Сумській області школи переходять на дистанційне навчання

У Сумській області всі шкільні заклади переходять на дистанційне навчання. Захід набуде чинності в п'ятницю, 29 жовтня і діятиме до 7 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу сумської ОДА.

Р про перехід школярів 1-11 класів на дистанційне навчання прийняла обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За це рішення проголосували всі члени обласної комісії. Воно обумовлене тим, що захворюваність COVID-19 в області зростає швидкими темпами.

Директор Департаменту освіти і науки Сумської ОДА Вікторія Гробова повідомила, що в жовтні інфікувалися коронавірусом 693 учні.