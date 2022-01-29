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Сумы перевели начальные классы на дистанционку из-за COVID

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Сумы, Суббота 29 января 2022 13:21
Сумы перевели начальные классы на дистанционку из-за COVID Фото: начальные классы в Сумах тоже ушли на удаленку (Omar Marques/Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

С 31 января начальные классы в школах города Сумы будут учиться в дистанционном режиме. Такой режим продлится как минимум до 4 февраля, как и для старших классов, из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городской совет Сум.

Сообщается, что городская комиссия по ТЭБ и ЧС ввела дистанционную форму обучения для учеников 1-4 классов. Также продлевается дистанционка для учащихся 5–11 классов с 31 января по 4 февраля включительно.

Детские сады на этот период перейдут на работу в режиме дежурных групп. То есть они продолжат принимать детей, если весь персонал имеет документы о вакцинации от COVID.

Что касается учреждений специализированного внешкольного образования спортивного профиля, то их по-прежнему могут посещать ученики-участники спортивных мероприятий. Посещение художественных школ запрещено.

Напомним, ранее сообщалось, что с 31 января в Полтаве учеников 5-11 классов переводят на дистанционную форму обучения.

А Харьков, несмотря на рекомендации, пока не отправляет школьников на дистанционку, но вводит ряд ограничений.

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