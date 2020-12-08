За сутки в Украине почти 13 тысяч выздоровевших от COVID-19

Фото: люди в маске (РБК-Украина)

В Украине за вчера выздоровели от коронавируса 12 860 человек. За сутки оказалось больше выздоровевших, чем новых зараженных.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

С начала пандемии в стране выздоровели 436 564 человек. Общее количество зараженных за все время составляет 832 758.

Отметим, что за вчера выявили 10 811 новых случаев коронавируса. Степанов сообщает об улучшении ситуации с COVID-19 и назвал сегодняшнюю статистику положительной.

Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что локдаун в январе позволит снизить количество случаев заражения COVID-19 до 6-8 тысяч в день.

Кроме того, президент Владимир Зеленский отметил, что рекомендовал не вводить локдаун в декабре.

Добавим, что по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Кабмин будет вынужден ввести жесткий карантин в Украине в январе.