За сутки в Украине от коронавируса вакцинировали почти 162 тысячи человек
Фото: в Украине за сутки вакцинировали почти 162 тысяч человек (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине за сутки 13 августа от коронавируса вакцинировали 161 792 человека. Одну дозу получили 106 206 человек, полностью иммунизированы - 55 586 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
В течение суток работали 926 мобильных бригад, 2 879 пунктов прививки, 335 центров вакцинации.
От начала вакцинальной кампании привито 4 644 649 человек, из них получили одну дозу - 4 644 647 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 688 903 людей.
Всего проведено 7 333 550 прививок.
Ранее сообщалось, что ВОЗ не одобряет принудительную вакцинацию от коронавируса. Однако организация считает, что вакцинироваться нужно.