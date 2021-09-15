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За сутки в Украине сделали почти 142 тысячи прививок от коронавируса

Новина українською →
Украина, Среда 15 сентября 2021 09:12
За сутки в Украине сделали почти 142 тысячи прививок от коронавируса Фото: за сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 141 796 человек (Getty Images)
Автор: Тиберий Юрик

За минувшие сутки, 14 сентября, в Украине 141 796 людей вакцинировали против COVID-19. Всего в стране проведено 10 987 963 прививки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В ведомстве сообщили, что одну дозу получили 67 614 человек, полностью иммунизированные - 74 182 человека.

В течение суток работали 939 мобильных бригад, 2929 пунктов прививки и 326 центров вакцинации.

С начала вакцинации в Украине привито 6 028 879 людей. Одну дозу получили 6 028 877 человек, а завершили вакцинацию (получили две дозы) - 4 959 086 человек (из них два человека получили первую дозу за рубежом).

Всего в Украине сделали 10 987 963 прививки.

Напомним, что премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что Украина не планирует вводить обязательную вакцинацию от COVID-19, но может быть принято решение об обязательной вакцинации коллективов учебных заведений.

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