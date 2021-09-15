За сутки в Украине сделали почти 142 тысячи прививок от коронавируса

Фото: за сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 141 796 человек (Getty Images)

За минувшие сутки, 14 сентября, в Украине 141 796 людей вакцинировали против COVID-19. Всего в стране проведено 10 987 963 прививки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В ведомстве сообщили, что одну дозу получили 67 614 человек, полностью иммунизированные - 74 182 человека. В течение суток работали 939 мобильных бригад, 2929 пунктов прививки и 326 центров вакцинации. С начала вакцинации в Украине привито 6 028 879 людей. Одну дозу получили 6 028 877 человек, а завершили вакцинацию (получили две дозы) - 4 959 086 человек (из них два человека получили первую дозу за рубежом). Всего в Украине сделали 10 987 963 прививки.