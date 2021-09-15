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За добу в Україні зробили майже 142 тисячі щеплень від коронавірусу

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Україна, Середа 15 вересня 2021 09:12
За добу в Україні зробили майже 142 тисячі щеплень від коронавірусу Фото: за добу в Україні вакцинували від коронавируса 141 796 людей (Getty Images)
Автор: Тіберій Юрик

За минулу добу, 14 вересня, в Україні 141 796 людей вакцинували проти COVID-19. Загалом в країні проведено 10 987 963 щеплення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

В відомстві повідомили, що одну дозу отримали 67 614 людей, повністю імунізовані - 74 182 людини.

Протягом доби працювали 939 мобільних бригад, 2929 пунктів щеплення та 326 центрів вакцинації.

З початку вакцинації в Україні щеплено 6 028 879 людей. Одну дозу отримали 6 028 877 людей, а завершили вакцинацію (отримали дві дози) - 4 959 086 людей (з них дві людини отримали першу дозу за кордоном).

Загалом в Україні зробили 10 987 963 щеплення.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, шо Україна не планує вводити обов'язкову вакцинацію від COVID-19, але може бути прийнято рішення про обов'язкову вакцинацію колективів навчальних закладів.

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