За сутки в Украине сделали почти 142 тысячи прививок от коронавируса

За минувшие сутки, 14 сентября, в Украине 141 796 людей вакцинировали против COVID-19. Всего в стране проведено 10 987 963 прививки.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
В ведомстве сообщили, что одну дозу получили 67 614 человек, полностью иммунизированные - 74 182 человека.
В течение суток работали 939 мобильных бригад, 2929 пунктов прививки и 326 центров вакцинации.
С начала вакцинации в Украине привито 6 028 879 людей. Одну дозу получили 6 028 877 человек, а завершили вакцинацию (получили две дозы) - 4 959 086 человек (из них два человека получили первую дозу за рубежом).
Всего в Украине сделали 10 987 963 прививки.
Напомним, что премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что Украина не планирует вводить обязательную вакцинацию от COVID-19, но может быть принято решение об обязательной вакцинации коллективов учебных заведений.