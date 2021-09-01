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За сутки в Украине сделали более 157 тысяч прививок от коронавируса

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Украина, Среда 01 сентября 2021 09:11
За сутки в Украине сделали более 157 тысяч прививок от коронавируса Фото: за сутки в Украине сделали более 157 тысяч прививок (Getty Images)
Автор: Тиберий Юрик

За минувшие сутки, 31 августа, в Украине 157 049 людей вакцинировали против COVID-19. Одну дозу получили 54 335 человек, полностью иммунизированы - 102 694 человека.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В течение суток работали 981 мобильная бригада, 2 962 пункта прививки и 327 центров вакцинации.

С начала вакцинальной кампании привито - 5 413 772 человека, из них получили одну дозу - 5 413 770 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 3 825 401 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом).

Всего в Украине сделали 9 239 171 прививки.

Напомним, что за минувшие сутки, 31 августа, в Украине зафиксировали 2075 новых случаев заболевания коронавирусом.

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