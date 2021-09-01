ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

За добу в Україні зробили понад 157 тисяч щеплень від коронавірусу

Новость на русском →
Україна, Середа 01 вересня 2021 09:11
За добу в Україні зробили понад 157 тисяч щеплень від коронавірусу Фото: за добу в Україні зробили понад 157 тисяч щеплень (Getty Images)
Автор: Тіберій Юрик

За минулу добу, 31 серпня, в Україні 157 049 людей вакцинували проти COVID-19. Одну дозу отримали 54 335 людей, повністю імунізовані - 102 694 людини.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Протягом доби працювали 981 мобільна бригада, 2 962 пункти щеплення та 327 центрів вакцинації.

З початку вакцинальної кампанії щеплено - 5 413 772 людини, з них отримали одну дозу - 5 413 770 людей, повністю імунізовані і отримали дві дози - 3 825 401 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом в Україні зробили 9 239 171 щеплення.

Нагадаємо, що за минулу добу, 31 серпня, в Україні зафіксовали 2075 нових випадків захворювання на коронавірус.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Коронавірус Вакцинація
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус