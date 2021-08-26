За сутки в Украине сделали более 162 тысяч прививок от коронавируса
Фото: за сутки сделали более 162 тысяч прививок (Виталий Носач, РБК-Украина)
За прошедшие сутки, 25 августа, в Украине 162 410 человек вакцинировали против COVID-19. Одну дозу получили 44218 человек полностью иммунизированы - 118192 человека.
Об этом повидолмяе РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
В течение суток работали 960 мобильных бригад, 2 822 пунктов прививки, 335 центров вакцинации.
С начала кампании по вакцинации привито 5 152 292 человека, из них получили одну дозу - 5 152 290 человек полностью иммунизированы и получили две дозы - 3 310 320 человек.
Всего сделали 8 462 610 прививок.
Ранее в Минздраве заявили, что к концу лета должны сделать как минимум 10 млн прививок от коронавируса.