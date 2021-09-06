За сутки в Украине сделали почти 42 тысячи прививок от коронавируса

За минувшие сутки, 5 сентября, в Украине 41 787 человек вакцинировали против COVID-19. Всего в стране проведено 9 789 501 прививки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрав .

В ведомстве сообщили, что одну дозу получили 12 367 человек, полностью иммунизированы - 29 420 человек.

В течение суток работали 328 мобильных бригад, 973 пункта прививки и 347 центров вакцинации.

С начала вакцинации в Украине привито 5 581 418 человек. Одну дозу получили 5 581 416 человек, а завершили вакцинацию (получили две дозы) - 4 208 085 человек (из них два человека получили первую дозу за рубежом).

Всего в Украине сделали 9 789 501 прививки.