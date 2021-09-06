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За добу в Україні зробили майже 42 тисячі щеплень від коронавірусу

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Україна, Понеділок 06 вересня 2021 09:11
За добу в Україні зробили майже 42 тисячі щеплень від коронавірусу Фото: майже 42 тисячі щеплень проти COVID-19 зробили в Україні за добу (Getty Images)
Автор: Тіберій Юрик

За минулу добу, 5 вересня, в Україні 41 787 людей вакцинували проти COVID-19. Загалом в країні проведено 9 789 501 щеплення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

В відомстві повідомили, що одну дозу отримали 12 367 людей, повністю імунізовані - 29 420 людей.

Протягом доби працювали 328 мобільних бригад, 973 пункти щеплення та 347 центрів вакцинації.

З початку вакцинації в Україні щеплено 5 581 418 людей. Одну дозу отримали 5 581 416 людей, а завершили вакцинацію (отримали дві дози) - 4 208 085 людей (з них дві людини отримали першу дозу за кордоном).

Загалом в Україні зробили 9 789 501 щеплення.

Нагадаємо, що станом на ранок 6 вересня в Україні зафіксовано 773 нові випадки зараження COVID-19.

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