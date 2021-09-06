За добу в Україні зробили майже 42 тисячі щеплень від коронавірусу
Фото: майже 42 тисячі щеплень проти COVID-19 зробили в Україні за добу (Getty Images)
За минулу добу, 5 вересня, в Україні 41 787 людей вакцинували проти COVID-19. Загалом в країні проведено 9 789 501 щеплення.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.
В відомстві повідомили, що одну дозу отримали 12 367 людей, повністю імунізовані - 29 420 людей.
Протягом доби працювали 328 мобільних бригад, 973 пункти щеплення та 347 центрів вакцинації.
З початку вакцинації в Україні щеплено 5 581 418 людей. Одну дозу отримали 5 581 416 людей, а завершили вакцинацію (отримали дві дози) - 4 208 085 людей (з них дві людини отримали першу дозу за кордоном).
Загалом в Україні зробили 9 789 501 щеплення.