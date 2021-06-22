За сутки в Украине сделали менее 9 тысяч прививок от коронавируса

В Украине на праздничных выходных снизились темпы вакцинации. За сутки 21 июня сделали 8 966 прививок.

Так, 21 июня одну дозу получили 6 751 человек, полностью иммунизированы - 2 395 человек.

В течение суток работали 87 мобильных бригад, 213 пунктов прививки; и 20 центров вакцинации.

От начала вакцинальной кампании привито 1 732 613 человек, из них получили 1 дозу – 1 732 611 людей, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 362 847 человек (из них двое человек получили одну дозу заграницей). Всего проведено 2 095 458 прививок.

По состоянию на 21 июня 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 721 320 человек.