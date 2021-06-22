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За сутки в Украине сделали менее 9 тысяч прививок от коронавируса

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Вторник 22 июня 2021 09:10
За сутки в Украине сделали менее 9 тысяч прививок от коронавируса Фото: в Украине на выходных снизились темпы вакцинации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Украине на праздничных выходных снизились темпы вакцинации. За сутки 21 июня сделали 8 966 прививок.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Так, 21 июня одну дозу получили 6 751 человек, полностью иммунизированы - 2 395 человек.

В течение суток работали 87 мобильных бригад, 213 пунктов прививки; и 20 центров вакцинации.

От начала вакцинальной кампании привито 1 732 613 человек, из них получили 1 дозу – 1 732 611 людей, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 362 847 человек (из них двое человек получили одну дозу заграницей). Всего проведено 2 095 458 прививок.

По состоянию на 21 июня 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 721 320 человек.

Напомним, 18 июня в Украине зафиксировали рекордное количество прививок от коронавируса за сутки - 81 713.

Однако на Троицу, 20 июня, от коронавируса вакцинировали 4 390 украинцев

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