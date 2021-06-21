На Троицу от коронавируса вакцинировали 4 390 украинцев

За прошедшие сутки, 21 июня, в Украине вакцинировали от коронавируса 4 390 человек. Из них 3715 получили первую дозу, еще 675 получили вторую дозу прививки и завершили вакцинацию.

Отметим, что почти все Центры массовой вакцинации в Украине отказались от работы на Троицу 20 июня. В то же время, согласно данным Минздрава, вакцину CoronaVac, которой делают прививки в Центрах, получили 2598 человек.

Еще 1152 украинцев вакцинировали препаратом Pfizer, зарегистрированным в Украине под названием Comirnaty.

Кроме того, 640 прививок сделали препаратом AstraZeneca.

От начала вакцинальной кампании привито 1 726 042 человека, из них получили 1 дозу – 1 726 040 людей, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 360 452 человека (из них двое человек получили одну дозу заграницей). Всего проведено 2 086 492 прививки.