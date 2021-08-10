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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 140 тысяч человек

Автор: Инна Собора

В Украине за минувшие сутки от коронавируса вакцинировали 140 008 человек. Одну дозу получили 83 697 человек, полностью иммунизированы - 56 311 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В течение суток работали 879 мобильных бригад, 2 646 пунктов прививки; 310 центров вакцинации.

От начала вакцинальной кампании привито 4 220 770 человек, из них получили одну дозу - 4 220 768 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 457 958 людей.

Всего проведено 6 678 726 прививок.

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